Sanctions contournées : Le Sri Lanka va payer à l’Iran une dette de pétrole avec… du thé

Téhéran a trouvé un terrain d’entente original avec le Sri Lanka en acceptant de se faire rembourser avec du thé une vieille dette d’achat de pétrole, malgré les sanctions internationales.

Grands consommateurs de thé

«Le développement du commerce entre l’Iran et le Sri Lanka a un très grand potentiel», a-t-il en outre déclaré. Les exportations non pétrolières de l’Iran vers ce pays d’Asie de l’Est sont inférieures à 100 millions de dollars par an (92 millions de francs).