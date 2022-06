Crise économie : Le Sri Lanka veut faire bosser ses femmes à l’étranger

Le gouvernement srilankais, qui doit faire face à une grave crise économique, a décidé d’abaisser l’âge des femmes pouvant aller travailler hors du pays. Histoire de rapporter un peu d’argent.

Le Sri Lanka, frappé par la pire crise économique de son histoire, a ramené à 21 ans l’âge minimum requis pour qu’une femme puisse travailler à l’étranger et gagner des dollars dont le pays a tant besoin. Cette décision intervient au lendemain de la fermeture des écoles et des administrations non essentielles de l’île pour deux semaines, afin de réduire les déplacements et de préserver les stocks de carburant en voie d’épuisement.