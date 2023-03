On a testé: Le stabilisateur d’images poids léger de DJI pour appareil photo

Le gimball RS3 Mini de DJI supporte une charge maximale de 2 kilos. dji

Le spécialiste chinois des drones DJI a complété sa gamme de stabilisateurs. Il a ajouté une version plus légère, le RS3 Mini, à ses deux modèles RS3 et RS3 Pro. L’argument principal est le poids revu à la baisse, moins de 40% par rapport au RS3, et un prix davantage abordable, autour des 400 francs contre 500 et 850 aux deux autres modèles. En contrepartie, il ne peut supporter qu’une charge matérielle maximale de 2 kg, contre 3 et 4,5 kg à ses grands frères, les RS3 et RS3 Pro.

Prise en main

Les gimball ont largement eu le temps de corriger leurs erreurs de jeunesse. Il s’agit d’un produit rodé comme le confirme encore la troisième génération des appareils de DJI et son dernier-né le RS3 Mini. L’intérêt principal réside à savoir si le poids allégé du RS3 Mini apporte un réel avantage. On est plutôt convaincu en empoignant le stabilisateur qui ne pèse que 850 grammes. Mais cet avantage devient vite relatif une fois qu’on y a ajouté l’appareil photo numérique. On peut certes le manier aisément d’une main, mais cela reste davantage confortable à l’aide de ses deux mains. Son poids allégé et son format compact facilitent par contre le transport et notamment son placement dans un sac à dos.

Le dispositif se démarque aussi par la possibilité de fixer l’appareil de photos à la verticale, pour se conformer aux formats des vidéos publiées sur TikTok et autre Instagram. Quant au processus d’équilibrage du gimball, cela demeure un petit exercice de patience pour fixer les repères avec l’appareil photo et selon ses différents accessoires. La connexion Bluetooth est, elle, appréciable en permettant de piloter la caméra directement depuis le gimball.

Concurrence

Le RS3 Mini de DJI n’a pas vraiment de concurrence sur ce créneau de stabilisateur pour vidéaste nomade s’appuyant sur peu d’accessoires. Le modèle Crane M3 de son compatriote Zhiyun reste l’alternative la plus proche question légèreté (700 gr. sans charge) et compacité. Son prix tourne autour des 300 fr. mais en contrepartie, il faudra se contenter d’une charge utile limitée à 1 seul kg. À ce tarif, on trouve également le Weebill S du même Zhiyun qui lui supporte une charge utile de 3 kg, soit davantage que les deux autres appareils comparés.

