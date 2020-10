L ’énergie solaire captée sur le toit du Stade de Genève . Autorités cantonales, Services industriels de Genève (SIG) et fondation du Stade ont inauguré officiellement lundi une centrale photovoltaïque capable de produire l’équivalent de la consommation annuelle de 367 ménages, soit 1 GWh par an.

Installée sur le toit de l’enceinte sportive et mise en service en février dernier, la centrale est composée de 3064 panneaux solaires. Si 30% de sa production est dédiée au Stade de Genève, les 70% restants ont pu être achetés par des Genevois, à l’occasion de l’opération « Mon m2 solaire » . Près de 2100 personnes y ont souscrit. D’un coût de 330 francs, chaque part garantit 100 kWh d’électricité solaire par an pendant vingt années. Ce qui permet de charger un vélo électrique durant un an, relèvent les SIG.