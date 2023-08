Football: Le Stade de Genève respire enfin à plein poumon

La scène se reproduira à l’envi d’ici 20 h 30 et le début du match retour entre Servette et les Rangers. C’est l’une des rançons du succès. Pour la seconde fois depuis son inauguration il y a vingt ans, le Stade de Genève affichera complet pour un match de Servette, mardi soir. Alors, assez logiquement, un second marché se met en place aux abords de l’enceinte. Plus discret, naturellement.