Football : Le stade de Naples officiellement rebaptisé

Le 25 novembre dernier, le maire de Naples avait demandé que le nom du stade San Paolo soit changé en celui de Maradona. C’est désormais chose faite.

Amour éternel et inconditionnel

Maradona est salué par la mairie comme «le plus grand footballeur de tous les temps qui, avec son immense talent et sa magie, a honoré pendant sept ans le maillot de Naples, lui offrant deux scudetti (titres de champion d’Italie) et d’autres coupes prestigieuses, et recevant en échange de la ville entière un amour éternel et inconditionnel».