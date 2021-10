Football – Le stade d’YB sera plein pour des «mètres en plus»

À avoir rêvé une fois, on se prend à y repenser avec le sourire. Pour son deuxième match de Ligue des champions à domicile, Young Boys se verrait bien rééditer l’exploit du premier, avec sa victoire 2-1 contre Manchester United à la mi-septembre. Un succès qui lui a ouvert le chemin des songes les plus fous. Dans ce groupe si relevé, les Bernois ont le droit de s’imaginer passer les poules ou – du moins – accrocher la troisième place synonyme d’Europa League.

«C’est exactement ça: une victoire nous donnerait un avantage de cinq points, s’est marré l’entraîneur David Wagner, en conférence de presse, mardi, lorsque la remarque lui a été faite. À Bergame, un journaliste italien avait dit que notre victoire contre Manchester avait rendu le groupe encore plus compliqué. Pour nous, la situation est simplement devenue plus emballante. Nous voulons bien sûr tirer le meilleur de ce groupe, mais je ne veux pas non plus trop parler chiffres pour l’instant. Nous devons surtout produire des prestations de top niveau.»