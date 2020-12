Ski de fond : Le staff des Russes a fini dans un lac gelé

En route depuis la Suisse pour l’Italie, le staff de l’équipe russe de ski de fond a terminé sa course dans le lac de Livigno. Aucun blessé n’est à déplorer.

Le véhicule a terminé sa course dans le lac de Livigno, à la frontière entre l’Engadine et la Lombardie.

Plus de peur que de mal. Dans la nuit du 28 au 29 décembre, le staff de l’équipe russe de ski de fond se serait bien passé de cette mésaventure.

Une camionnette transportant six techniciens de l’équipe de ski de fond de Russie a terminé sa course dans le lac gelé de Livigno. Un plan d’eau, partagé entre les Grisons et l’Italie.