Nature : Le staphylin des grottes est l’animal cavernicole de l’année

La Commission du patrimoine spéléologique et karstique a choisi un petit coléoptère comme représentant de la faune méconnue de nos sous-sols.

La Commission du patrimoine spéléologique et karstique a choisi son «animal cavernicole 2021». Il s’agit du staphylin des grottes ou Quedius mesomelinus. Ce coléoptère a été décrit en 1802 par l'entomologiste britannique Thomas Marsham. L'espèce appartient à la famille des staphylins, qui ont un corps allongé avec des élytres (ailes dures) courts, de sorte que l'abdomen reste largement découvert. Il peut atteindre 11 mm de long.

Il est très commun dans les grottes naturelles ou artificielles, où on peut le rencontrer toute l'année car il y forme des populations permanentes. C’est ce fait qui a conduit à ce que ce coléoptère soit choisi: il représente un grand nombre d’autres espèces cavernicoles qui dépendent des refuges souterrains, milieux protégés et à l'abri des forts écarts de température.