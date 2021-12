concurrence : Le statut de Roblox sur l’App Store fait jaser

L’éditeur de «Fortnite» accuse Apple d’avoir accordé un «laissez-passer gratuit» à la plateforme de création de jeux vidéo.

Après avoir été cité dans le procès, la plateforme de création de jeux vidéo Roblox a modifié son site web. Elle indique désormais proposer des «expériences» au lieu de «jeux» jusqu’alors. Cette nuance fait désormais l’objet d’un examen approfondi. Selon le site TheInformation, les enquêteurs ont demandé à Roblox et à d’autres développeurs de clarifier la différence entre un jeu et une expérience. Ce changement aurait été fait à la demande du directeur de l’App Store‌ pour attester, qu’à l’exemple de «Minecraft», Roblox n’était pas assimilé à un jeu et donc n’avait pas enfreint les règles de la boutique en ligne.