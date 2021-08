Votations - Le statut des communautés religieuses au cœur du débat

«Il ne s’agit pas de reconnaître une religion, mais de reconnaître un intérêt public à une communauté religieuse», a expliqué Laurent Kurth, conseiller d’État en charge des Cultes et Affaires religieuses, lundi, lors d’une conférence de presse au château de Neuchâtel. Actuellement, seules les Églises protestante, catholique romaine et catholique-chrétienne sont reconnues par l’État. L’adoption de cette loi serait donc «une réponse à l’augmentation de la diversité religieuse», considère le conseiller d’État. Si elle passe, «la loi permettrait, par exemple, de répondre aux Églises évangéliques qui ont déposé depuis 2000 leur dossier pour être reconnues», explique Christian Miaz, président du Conseil synodal et représentant de l’Église protestante.

Concrètement, une communauté jouissant de cette reconnaissance obtiendrait alors les mêmes droits que les trois Églises reconnues. Elle pourrait ainsi prendre part aux services d’aumônerie dans les écoles, les hôpitaux, les services pénitentiaires, etc. Elle aurait également la possibilité d’utiliser des locaux scolaires, en dehors des heures de cours, pour dispenser l’enseignement religieux. Et finalement, en plus d’exonération fiscale, une communauté reconnue peut toucher une contribution volontaire de ses membres que l’État peut percevoir en son nom le cas échéant.

Des enjeux qui divisent

La loi s’inspire du modèle vaudois et dicte les critères qu’une communauté religieuse doit remplir pour être reconnue. Autrement dit, elle réglemente seulement la procédure, mais la décision finale d’admettre une communauté appartiendra au Grand Conseil. «D’emblée on a souhaité que cela reste une décision politique», assume Laurent Kurth. Or, c’est précisément le point qui fait tiquer le comité référendaire. Ce dernier n’est pas contre la reconnaissance de nouvelles communautés, mais il s’oppose au processus. «La reconnaissance d’une communauté religieuse est un sujet fondamental qui s’inscrit dans l’Histoire, détaille Jean-Daniel Jeanneret, vice-président du PLRN et membre du comité, c’est donc au peuple de s’exprimer sur cette question.» Pour le comité, c ette reconnaissance devrait faire l’objet d’un référendum obligatoire. «On est en train de museler le peuple, estime le vice-président, si la loi passe, il faudrait que 30 d éputés s oumettent au r é f érendum facultatif la reconnaissance d’une communauté religieuse , pour que le peuple ait éventuellement la possibilité de se prononcer .» Jean-Daniel Jeanneret souligne également la pression d’un choix aux enjeux historiques et moraux si complexes, pour un député: « Moralement c’est un poids incroyable . S’ i l vote non , il risque de stigmatiser. S ’ i l v o te o ui , c’est peut - être par lâcheté ou par insouciance .» De leur côté, les trois Églises soutiennent cette loi, à travers laquelle elles voient une forme d’équité. «C’est également un moyen de regarder l’ensemble de la société au-delà de sa propre communauté puisque l’un des critères de reconnaissance renvoie à l’engagement dans la vie neuchâteloise», estime Christian Miaz.