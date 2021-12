Football – Le statut vaccinal des joueurs va peser dans les transferts

Jos h ua Kimmich illustre le problème rencontré par les entraîneurs. Le joueur a été infecté par le Covid-19 fin novembre. Le joueur du Bayern Munich ne refoulera pas les terrains d’ici 2022 en raison d’une lésion au poumon. Durée de l’indisponibilité: plus d’un mois pour l’Allemand non - vacciné. Son entraîneur a préféré éviter les questions sur la vaccination. « J’essaie de séparer ces choses » , a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse. Il confirme toutefois qu’il y a eu de nombreuses conversations sur le sujet.

Ces mêmes conversations ont également lieu en Angleterre. La légende de Liverpool et entraîneur d’Aston Villa Steven Gerrard confirme que le statut vaccinal des joueurs influe sur leur recrutement ou non. « Nous regardons tout, donc je suis certain que cela viendra sur le tapis » , a assuré l’ancien milieu de terrain des Reds. Encore plus direct, Pep Guardiola a de son côté demandé à ses joueurs de se faire vacciner. « Tous les médecins suggèrent qu’ils doivent le faire » , rappelle le technicien espagnol.