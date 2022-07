Etats-Unis: Le «Stonehenge américain» détruit en pleine nuit

États-Unis : Le «Stonehenge américain» détruit en pleine nuit

Six blocs de granit, élevés mystérieusement en 1980 en Géorgie, ont été détruits, mercredi. Ils étaient jugés «sataniques» par certains chrétiens conservateurs.

Ces six blocs de pierre ont été élevés en 1980 dans cette région rurale du sud des États-Unis, à la demande d’un commanditaire anonyme et dans des circonstances énigmatiques. Surnommé sans ironie le «Stonehenge américain», le monument attirait de nombreux touristes et curieux. Mais il était aussi devenu la cible de théories complotistes.