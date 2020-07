il y a 44min

Banni de Twitch

Le streamer Dr DisRespect sort de son silence

Trois semaines après avoir été définitivement banni de la plate-forme Twitch à la surprise générale, le célèbre streamer américain s’est exprimé dans les médias US jeudi.

de lgb

Le streamer Dr DisRespect s’est exprimé jeudi pour la première fois dans la presse depuis son bannissement de Twitch. AFP

C’est l’affaire qui tient en haleine le monde du gaming et du streaming. Il y a pile trois semaines, le vendredi 26 juin, la plate-forme de diffusion Twitch décidait de supprimer définitivement et sans explication le compte de l’une de ses plus grandes stars, le streamer américain Dr DisRespect. Pour seule piste, un vague communiqué de l’entreprise évoquant une violation des «règles de la communauté et des conditions générales». Du côté de Dr DisRespect, un court message sur Twitter deux jours plus tard, dans lequel il affirmait ignorer les raisons du bannissement. Puis plus rien, silence radio complet… jusqu’à hier, jeudi 16 juillet.

«Un choc total»

Dans deux interviews données au Washington Post et à PC Gamer, Dr DisRespect, Herschel Beahm IV de son vrai nom, revient ainsi pour la première fois sur sa soudaine éviction de Twitch, et confirme qu’on ne le verra plus sur la plateforme. «Pour des raisons juridiques, je me dois d’être prudent dans mes propos, mais je peux dire que je ne retournerai pas sur Twitch», confie-t-il ainsi. Le streamer américain affirme également que l’entreprise a coupé tout contact avec lui, et ne lui a toujours pas fourni les motifs de la sanction: «Honnêtement, on ne sait juste pas», maintient Dr DisRespect. Il ajoute également qu’il «considère une action en justice» envers la plateforme de streaming.

Revenant sur le bannissement, le streamer évoque «un choc total». «Imaginez que vous vous rendez au travail un jour, et que vous trouvez la porte close et vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment. Et l’on vous dit que vous avez été virés, sans vous donner d’explications». Dr DisRespect avoue également avoir fait face à «énormément de stress et d’anxiété» durant ces dernières semaines. «Mon épouse et moi, nous avons travaillé dur pour en arriver là… disons juste que nous avons ressenti toutes les émotions que l’on peut ressentir dans cette situation».

Le mystère demeure

Quant au silence dans lequel il s’est mûré depuis près de trois semaines, alimentant les rumeurs les plus folles, Dr DisRespect évoque là encore des aspects légaux: «D’un point de vue juridique, je ne peux pas… c’est comme ça. Je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux, et dire ce qui est juste ou faux, et ensuite cela devient une déclaration officielle. C’est là où nous en sommes actuellement».