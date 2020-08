Genève Le street art s’expose au pont de la Machine

Plus de septante œuvres d’art urbain, d’artistes suisses et internationaux, pourront être admirées dès le 10 septembre à l’espace Quartier Libre des SIG.

Tags et graffiti artistiques seront à l’honneur jusqu’au printemps prochain au pont de la Machine. Les Services industriels de Genève proposent, du 10 septembre au 14 mars 2021, une exposition consacrée à l’art urbain intitulée «One, Two..Street Art !» dans son espace Quartier Libre. Plus de cinquante artistes majeurs de ce mouvement y seront représentés, dont des pointures internationales comme Keith Haring ou Banksy. Des oeuvres d’artistes suisses seront aussi exposées. Parmi elles, des réalisations de RosyOne, Thierry Furger ou Smash 137.

Parallèlement, des graffeurs suisses romands et français ont été invités à habiller des coffrets électriques des SIG en Ville de Genève. Pour monter cette exposition, les SIG ont fait appel à deux associations françaises spécialisées dans le jeune public, Little Beaux-Arts et le Musée en Herbe, qui avaient déjà proposé un événement similaire à Lyon en 2017. «Avec cette exposition, SIG souhaite faire découvrir à toutes et tous l’histoire du street art à travers les réalisations d’artistes internationaux et suisses. Un coup de projecteur sur le talent et l’audace d’artistes qui s’expriment tant dans la diversité de leurs techniques, de leurs démarches que de leurs engagements», souligne Christian Brunier, directeur général de SIG.