Genève: Le Street Food festival s’installe à Plainpalais

Depuis jeudi, la plaine de Plainpalais a pris vie avec l’installation d’une soixantaine de stands de nourriture et de boissons, plusieurs chapiteaux et un DJ.

En plus de changer de lieu, la manifestation durera plus longtemps. Dix jours au lieu de quatre habituellement.

Cette année, le Geneva Street Food festival teste une nouvelle recette. Après plusieurs éditions au Jardin anglais, l’événement change de terrain de jeux et prend ses quartiers sur la plaine de Plainpalais. Autre nouveauté: la manifestation durera dix jours, au lieu de quatre. Ainsi, depuis jeudi, soixante stands de nourriture et de boissons proposent leurs spécialités et ce jusqu’à dimanche prochain.

Le festival accueille la population du lundi au jeudi de 11h30 à 22h, le dimanche également. Vendredi et samedi, les festivités se prolongent jusqu’à minuit. Les festivaliers pourront manger et se détendre en musique avec la présence d’un DJ.