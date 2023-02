Genève : Le stress du personnel des HUG préoccupe

Les collaborateurs pointent un manque de reconnaissance, la conciliation entre travail et vie privée, ainsi que des délais trop serrés pour leurs tâches.

Les vagues successives du Covid, les épidémies de grippe et de bronchiolite: les employés des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont été mis à rude épreuve . Une enquête de satisfaction, réalisée entre juin et septembre derniers, a été menée auprès du personnel, relate la «Tribune de Genève» lundi. La majorité des sondés se disent satisfaits de travailler aux HUG, avec un taux moyen de 71%, un score «élevé» selon les auteurs de l’enquête. Toutefois, un point inquiète: 56% des personnes interrogées font part d’une «forte pression» et estiment que leur travail a tendance à affecter leur santé.