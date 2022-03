Etude – Le stress lié à la pandémie n’est pas la cause du Covid long

Étude : Le stress lié à la pandémie n’est pas la cause du Covid long

Une nouvelle enquête menée dans le cadre de la Swiss Corona Stress Study montre que les symptômes d’un Covid long ne proviennent pas d’un stress mental accru pendant la pandémie.

Les personnes infectées souffrent davantage de fatigue physique. Annie Spratt/Unsplash

Fatigue, douleurs et troubles cognitifs font partie des symptômes les plus fréquents en cas de Covid long. Ayant constaté que «ces symptômes se manifestent également dans la population générale en l’absence d’infection antérieure au coronavirus», l’Université de Bâle a voulu savoir s’il était possible que ces symptômes «soient plus fréquents en raison du stress mental accru pendant la pandémie».

Dans le cadre de la Swiss Corona Stress Study, des chercheurs ont ainsi étudié «la prévalence des symptômes de Covid long non seulement pour des personnes qui déclarent une infection mais aussi pour des sujets témoins non infectés», explique un communiqué de presse de l’université. Et les résultats montrent que «plusieurs symptômes sont apparus plus fréquemment chez les personnes qui avaient déjà été testées positives que chez les sujets témoins négatifs».

Déroulement de l’enquête Les résultats présentés ici proviennent de la quatrième enquête menée par l’Université de Bâle dans le cadre de la Swiss Corona Stress Study, dirigée par le professeur Dominique de Quervain. Du 16 au 28 novembre 2021, 11’167 personnes de toute la Suisse ont participé à l’enquête anonyme en ligne, présentée comme une enquête sur le stress. Les participants ont été interrogés sur la présence d’une série de symptômes physiques et neurologiques au cours des deux semaines de collecte des données. Parmi les participants, 744 personnes ont déclaré avoir été positives au coronavirus dans les neuf mois ou plus précédant l’enquête. Les sujets témoins ont, eux, été choisis pour correspondre en termes d’âge, de sexe, d’éducation, de statut vaccinal et de troubles mentaux préexistants, précise l’université.

L’université dévoile que «les différences les plus marquées entre les deux groupes de personnes concernaient les symptômes de perte de goût/odeur, d’épuisement physique rapide et de fièvre» qui étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes ayant été infectées.

Symptômes ressentis par les deux groupes étudiés. Swiss Corona Stress Study

Quant à savoir si «les symptômes d’un Covid long peuvent provenir d’un stress mental prolongé après une infection au coronavirus, l’étude n’a rien montré de tel, puisque aucune différence n’a été constatée en ce qui concerne les symptômes de stress ou de dépression entre les deux groupes étudiés», conclut l’Université de Bâle.

Le Covid long D’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on parle «de Covid long ou d’état post-Covid-19 lorsque les symptômes sont présents au moins trois mois après une infection par le coronavirus et qu’ils ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic», explique l’Université de Bâle. Les symptômes les plus persistants sont la fatigue, des douleurs, une modification de l’odorat et des problèmes de concentration.