Hockey sur glace: Le strict minimum pour l’équipe de Suisse face au Kazakhstan

L’équipe de Suisse a fait ce qu’on attendait d’elle en Finlande, à savoir être reçue trois sur trois depuis le début du Championnat du monde. Pour le match référence, en revanche, on repassera. Car après ses deux succès initiaux décrochés devant l’Italie (5-2) et le Danemark (6-0) le week-end dernier, la sélection à la croix blanche en a ajouté un troisième en dominant mollement le Kazakhstan (3-2) mardi soir au Helsinki Ice Hall. Cette nouvelle victoire lui permet toutefois de partager la tête du groupe A avec le Canada.

Face aux Kazakhs, les hommes de Patrick Fischer sont tombés dans la facilité au fil des présences et sur un portier – Andrei Shutov, auteur de 40 arrêts – en état de grâce. Ils ont ainsi dû patienter jusqu’à la 24e minute pour matérialiser leur nette supériorité dans tous les compartiments du jeu. Et, sans surprise, la décision est tombée de la canne de Denis Malgin. Toujours aussi étincelant sur la glace de la capitale finlandaise, l’attaquant des Zurich Lions a inscrit son sixième point personnel depuis le début du Mondial. Grand protagoniste du sacre zougois en National League, Dario Simion a, lui, marqué le but victorieux en négociant parfaitement son face-à-face avec le dernier rempart adverse (35e).