«Destiny 2» : Le studio Bungie fait plier un logiciel de triche

Le distributeur et le créateur d’une solution de triche devront verser plus de 4 millions de dollars au studio de développement et d’édition de jeux vidéo américain.

Le studio américain Bungie , connu pour avoir créé la série de jeux vidéo «Halo», a remporté une bataille de longue date contre la société Phoenix Digital. La plateforme de vente de logiciels de triche AimJunkies de cette dernière, ainsi que le créateur d’un outil de triche pour le jeu «Destiny 2» de Bungie devront lui verser au total 4,39 millions de dollars de dommages et intérêts et autres frais de procédure.

En 2022, le juge Thomas Zilly a renvoyé à l’arbitrage plusieurs des plaintes non liées au droit d’auteur, comme celles accusant les logiciels de triche d’AimJunkies de violer le DMCA (Digital Millennium Copyright Act, la législation américaine de lutte contre le piratage informatique) et de vente illégale à des tierces parties. Le juge d’arbitrage a finalement donné raison à la société de développement de jeux vidéo, dont la décision vient d’être rendue publique par Bungie. Le juge a retenu qu’AimJunkies et James May, le créateur du logiciel de triche, ont contourné illégalement, grâce à la technique du reverse engineering, les mesures de protection mises en place par l’entreprise.