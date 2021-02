Plus d’un tiers des Vaudois touchent désormais un soutien du canton pour payer leurs assurances maladie. C’est le résultat du vote sur la troisième réforme fiscale des entreprises (RIE III) en 2016. En effet, désormais, aucune famille ne doit débourser plus de 10% de son revenu pour ses primes, grâce à un «subside spécifique» vaudois, dont la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz tirait lundi matin le bilan après deux ans d’existence. «L’objectif d’alléger la charge financière des ménages, notamment de la classe moyenne inférieure qui échappe aux autres prestations, est atteint», s’est réjouit la ministre de l’action sociale.

La mesure touche majoritairement des ménages déjà couverts par une subvention classique, puisque seuls 17’000 personnes touchent le subside spécifique, sur 287’000 bénéficiaires au total. Elle concerne près de 70’000 personnes vivant en famille avec un revenu familial disponible généralement situé entre 50’000 et 90’000 fr., ainsi que 26’000 couples sans enfants, et 26’000 personnes seules, dont un tiers de retraités. L’analyse menée par l’OVAM avant d’octroyer ou non une aide contient notamment un taux d’activité minimal pour avoir droit au subside, de 70% pour les personnes seules et 150% pour les couples.