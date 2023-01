Guerre en Ukraine : Le substitut russe de Coca-Cola a des liens avec la Suisse

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreuses marques se sont retirées du marché russe. Parmi elles, le géant américain Coca-Cola, qui a stoppé ses activités en Russie, dès le 8 mars 2022, et n’a plus vendu ses concentrés pour la production de sa boisson originale. Les grands détaillants russes vendent désormais un substitut. Son nom? Dobry Cola. Et cette nouvelle boisson est très similaire au Coca-Cola original, rapporte le «Tages-Anzeiger» ( article abonné).