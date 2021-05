Berne - Le successeur de Michael Lauber pourrait bosser plus longtemps

Au Ministère public de la Confédération, le procureur général et ses deux suppléants ne seront plus obligés de prendre la retraite à 64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des États propose au Parlement de relever l’âge du départ à la retraite pour le procureur général de la Confédération et ses suppléants. Tout comme pour les juges des tribunaux fédéraux, la limite d’âge sera portée à 68 ans, pour les femmes comme pour les hommes. La commission considère la limite en vigueur actuellement (64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes) comme dépassée et discriminatoire et entend par cette modification élargir le cercle des personnes pouvant aspirer à ces fonctions. Le Conseil fédéral a donné mercredi son accord à cette proposition de la commission. La limite d’âge est fixée par l’ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants. La mesure pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022.