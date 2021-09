Hockey sur glace - Le successeur de René Fasel est connu

La fin d’une ère. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a nommé son nouveau président, il s ’agit de Luc Tardif. Le Français devient le quatorzième président de l’entité, et succède ainsi au Fribourgeois René Fasel. Ce dernier est resté durant 27 ans à la tête de la fédération internationale.

Une vie jonchée de glace

Le Franco-Canadien de 68 ans a aussi été joueur professionnel en Belgique et en France, avant de prendre la tête du département français des sports de glace. Il a ensuite œ uvré pour séparer le hockey sur glace de l’entité, de manière à avoir une gestion plus rigoureuse et axée sur le sport. C’est donc assez logiquement qu’il est devenu président de la Fédération f rançaise de hockey sur glace née en 2006. Ses liens officiels avec l’IIHF ont débuté en 2008, lorsqu’il est devenu membre du comité de compétition de la fédération.