Le Dr Laurent Kaufmann nommé médecin cantonal neuchâtelois

Le Dr Laurent Kaufmann remplacera le Dr Claude-François Robert, qui occupait cette fonction depuis octobre 2007 et qui prendra sa retraite à la fin du mois de mai 2023. Le Dr Laurent Kaufmann secondait le futur retraité depuis quatre ans.

Le médecin cantonal assume la responsabilité des nombreuses tâches que confèrent les législations cantonale et fédérale à cette fonction. Il est chargé de toutes les questions médicales concernant la santé publique. Il s’occupe en particulier de la surveillance de l’exercice des professions médicales, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. Il soutient et conseille les institutions de santé dans le domaine du contrôle de l’infection, de la surveillance de l’état sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de détention. Il contrôle également le respect des droits des patients.