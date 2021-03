Intempéries : Le sud-est de l’Australie les pieds dans l’eau après des pluies diluviennes

Des milliers de personnes ont dû être évacuées suites aux intenses précipitations touchant le sud-est du pays. 38 régions ont été déclarées en état de catastrophe naturelle.

Le sud-est de l’Australie était toujours en proie lundi à des pluies diluviennes aggravant la situation sur le front d’inondations qui ont contraint des milliers de personnes à évacuer, et provoqué la fermeture de centaines d’écoles. De nombreuses zones du littoral de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays, sont sous les eaux, y compris des quartiers de Sydney qui n’avaient plus connu une telle montée des eaux depuis des décennies.