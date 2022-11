Norvège : Le «sugar dating» potentiellement assimilable à la prostitution

Le «sugar dating», qui consiste à favoriser des rencontres entre des hommes souvent mûrs et fortunés et des jeunes femmes, peut tomber sous le coup de la loi interdisant l’achat de prestations sexuelles, a tranché la justice norvégienne. Jeudi, la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays scandinave, a confirmé la condamnation d’un quinquagénaire, né en 1966, qui était entré en contact avec des adolescentes, dont une de moins de 16 ans – l’âge de la majorité sexuelle en Norvège – via des sites Internet spécialisés. Des relations sexuelles s’en étaient suivies.