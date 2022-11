Genève : Le suicide assisté sera possible aux HUG

Selon une étude auprès du personnel des HUG et du CHUV, 73% des soignants sont favorables au suicide assisté en milieu hospitalier.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vont autoriser le suicide assisté dans leurs locaux. De nouvelles directives en ce sens ont été édictées, relate «Le Temps». Alors que la loi cantonale avait été modifiée en 2018 pour garantir ce droit dans les établissements médicaux et les EMS, les HUG devaient notamment déterminer et encadrer le rôle du personnel. Désormais, comme au CHUV, l’assistance au suicide «doit être considérée comme une démarche à laquelle des médecins et des soignants peuvent participer».