Australie : Le «suicide» de son petit ami cachait une sombre histoire d’héritage

Une quadragénaire a été condamnée lundi à 40 ans de prison pour avoir tué son compagnon et tenté de faire croire à son suicide, afin de mettre la main sur sa propriété.

Les faits remontent au 2 août 2017. Ce jour-là, Natasha Darcy tue son petit ami alors âgé de 42 ans en l’endormant avec un mélange de médicaments puis en le gazant. Quand l’agriculteur est retrouvé mort dans son lit, sa partenaire raconte aux policiers et à ses amis que Mathew s’est suicidé en mélangeant des médicaments avec de l’hélium. Très vite, la version de Natasha prend l’eau et les enquêteurs découvrent des éléments accablants contre la quadragénaire, raconte 9News .

«Suffocation sac plastique»

Le soir du meurtre, probablement après son passage à l’acte, l’Australienne a fait plusieurs consultations on ne peut plus troublantes sur son téléphone: «Suffocation sac plastique», «Combien de temps la scène de crime reste après un suicide», ou encore «99 poisons indétectables». «Au fil du temps (…), la violence psychologique et les attaques physiques sournoises se sont transformées en une méthode plus ciblée et infaillible pour obtenir le résultat qu’elle souhaitait. L’accusée s’est montrée insensible, implacable et sans cœur dans sa quête pour se débarrasser de Mathew», a estimé la juge en rendant son verdict lundi.