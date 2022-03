Skicross – Le Suisse Alex Fiva monte sur la boîte en Autriche

Trois semaines après avoir réalisé un extraordinaire doublé en finale des Jeux olympiques de Pékin, Ryan Regez et Alex Fiva ont longtemps cru pouvoir récidiver dimanche à Reiteralm. Les deux Suisses ont toutefois dû s’avouer vaincu en finale devant le Canadien Reece Howden et le Japonais Ryo Sugai, qui ont pris les commandes dès les premiers mètres de course.