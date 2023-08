Kosovo: Le Suisse arrêté à Pristina y était «pour le mariage de son frère»

Alors que les autorités suisses et kosovares n’ont pas donné davantage de détails sur cette affaire pour l’instant, «20 Minuten», citant des connaissances du suspect, affirme que le prévenu est âgé de 32 ans et domicilié dans le canton de Berne. Il avait fait le voyage à Pristina pour «célébrer le mariage de son frère» et fréquentait la victime depuis quatre mois. Le portail d’information «LeCanton27.ch» parle aussi d’une dispute qui aurait précédé la chute mortelle.