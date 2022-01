Football US : Le «Suisse» Ben Röthlisberger tire sa révérence

Le quarterback originaire de l’Emmental a annoncé qu’il allait prendre sa retraite. Big Ben a joué 18 ans au plus haut niveau avec les Pittsburgh Steelers et gagné deux Super Bowl.

«Je ne saurais exprimer tout ce que le football a signifié pour moi et sur la bénédiction qu’il a été (pour moi). Je sais avec certitude que j’ai tout donné à ce sport, mais je suis submergé par la gratitude pour tout ce qu’il m’a apporté. Le voyage a été exaltant, défini par des relations et alimenté par un esprit de compétition», a écrit «Big Ben» sur Twitter.

«Le temps est venu de vider mon casier, de raccrocher mes crampons et de continuer à être tout ce que je peux être pour ma femme et mes enfants. Je me retire du football, vraiment reconnaissant.»

Douze fois en play-off

Choisi en 11e position de la Draft 2004, il a incarné sur le terrain l’esprit «col-bleu» de Pittsburgh, qui fut une des capitales ouvrières des États-Unis, conduisant les Steelers aux play-off à douze reprises – dont la dernière il y a deux semaines avec une élimination au premier tour face aux Kansas City Chiefs – et au titre en 2006 et 2009.

Au sommet des classements de NFL

Il termine sa carrière au huitième rang du nombre de touchdowns à la passe (418) et au cinquième rang du nombre de yards parcourus à la passe (64 088) et au nombre de passes complétées (5440). Ses 165 victoires font de lui le deuxième quarterback le plus victorieux avec une seule et même équipe, derrière Tom Brady avec les Patriots.