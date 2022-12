Cyclisme sur piste: Le Suisse Claudio Imhof remporte la Ligue des champions d’endurance

Cyclisme sur piste : Claudio Imhof remporte la Ligue des champions d’endurance

Au terme d’une dernière course dingue, le pistard Thurgovien a remporté d’un rien le classement général d’endurance de cette compétition créée en 2021.

Vainqueur du classement général de l’endurance de la Ligue des champions 2022, Claudio Imhof a a vécu «l’un des plus beaux moments de [s]a carrière».

C’est peu dire que Londres réussit à Claudio Imhof. En 2016, le Thurgovien de 32 ans y avait décroché le bronze du scratch aux Championnats du monde. L’an dernier, il y avait également remporté une course dans la même discipline, dans le cadre de la première édition de la Ligue des champions sur piste, compétition créée par l’UCI pour rassembler le gratin mondial des pistards. Ce samedi soir, tard, c’est encore dans la capitale anglaise qu’il a réalisé l’un des plus grands accomplissements de sa carrière. Claudio Imhof s’est adjugé le classement général de l’endurance de la Ligue des champions, à l’issue d’une dernière course dantesque.