Sur le court No 14, le quart de finaliste de l’Open d’Australie et l’US Open 2019, porté par une première balle de service au rendez-vous (70%), n’a jamais vraiment tremblé. Autoritaire lors du premier set, plié 6-2 en 24 minutes, ce puissant gaucher au coup droit dévastateur a toutefois eu plus de peine à se détacher lors de la deuxième manche face à celui contre qui il n’avait pas encore gagné jusqu’ici – trois défaites, deux sur terre battue en juniors (2017 et 2018) et une sur le circuit pro en Allemagne cette année.