Une victoire au soleil - Le Suisse Nils Palmieri gagne la Transat en Double

La terre de Saint-Barth pour accueillir Nils Palmieri et Julien Villion en vainqueurs. Transat en Double

C’est un coup de maître. Nils Palmieri, marin biberonné aux eaux l émaniques a remporté la Transat en Double Concarneau-Saint-Barthélémy. Associé au Français Julien Villion, le Veveysan a damé le pion aux plus grands navigateurs du moment au sein de la classe Figaro pour s’offrir un succès retentissant. Son « TeamWork » a coupé la ligne dimanche à 23 h devant le port de Gustavia. Après un peu plus de 18 jours et quatre heures de mer, le duo a pu laisser éclater sa joie et savourer un verre de ti-punch amplement mérité.

Pour sa première participation à cette Transat qui n’a consacré que des grands noms de la course au large (Desjoyeaux, Le Cam, Gautier, Le Cléac’h, pour ne citer qu’eux), Nils Palmieri et Julien Villion ont réalisé un festival tactique et sportif. Ils sont constamment restés dans le match avant de porter l’estocade lors des trois derniers jours en prenant les commandes vendredi soir pour ne plus les lâcher. «La victoire? on y pensait depuis plusieurs jours, depuis qu’on a compris que l’option nord pouvait être payante», lance Nils Palmieri. Encore fallait-il tenir bon la barre pour contenir la meute. Et comme disent les marins, «ça, c’est fait!»

Nils Palmieri et Julien Villion, un duo très complémentaire. TeamWork

De quoi susciter l’admiration de leurs premiers poursuivants, déjà résignés à quelques heures de l’arrivée. Dimanche en fin de journée, les Français Tanguy Le Turquais et Corentin Doug u et reconnaissaient la supériorité de l’équipage franco-suisse: « Ils feraient de beaux vainqueurs. Nils et Julien le méritent clairement. Nous pensons que ce sont eux qui ont le mieux navigué et qui ont eu les plus belles trajectoires. »

Armes égales

Quelques bords plus tard, le conditionnel n’était plus de mise. Pour mieux mesurer la performance majuscule réalisée par Nils Palmieri et son compère - un as du routage et de l’analyse météo qui a notamment travaillé au sein de la cellule de François Gabart -, il faut rappeler que cette course à la particularité de se disputer à armes égale s . C’est ce qui fait la force de ce circuit Figaro, les bateaux sont les mêmes pour tous. Ce sont donc plus que jamais les hommes et les femmes qui font la différence. Tous deux inexpérimentés sur cette Transat (1re participation) qui se joue sur des détails, les deux marins se sont parfaitement trouvés pour déjouer tous les pronostics. Dimanche, même Ouest France, incrédule, se demandait qui sont ces deux lascars en passe de damer le pion aux cadors?

Ils sauront désormais qui est Nils Palmieri. Un solide marin lémanique doublé d’un sportif de haut niveau. Triathlon, ski de randonnée, et bien sûr navigation. Tel est le cursus sportif de ce jeune homme doué. Sur le Léman, il a beaucoup gagné. En D35, en M2, il s’est offert le Bol d’Or. Et comme beaucoup de marins suisse s , il a voulu élargir son horizon en allant se frotter au monde de la navigation hauturière. Après plusieurs Tour de France à la voile. et une Transat Jacques Vabre en 2015 (5e en Classe 40, déjà avec TeamWork), c’est véritablement en 2020 qu’il a fait le grand saut en reprenant la barre du bateau de Justine Mettraux au sein du Team lémanique.

14 ans après Ravussin