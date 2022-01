Industrie : Le Suisse Stadler décroche une commande record à 4 milliards d’euros

Le constructeur ferroviaire thurgovien a remporté en Autriche et en Allemagne un appel d’offres portant sur la livraison de plus de 500 trains-trams.

Jusqu’à quatre milliards d’euros. C’est le montant que devrait encaisser Stadler pour une commande passée avec un consortium d’entreprises de transport autrichiennes et allemandes. Le constructeur ferroviaire suisse annonce, ce lundi, s’être engagé à livrer 504 trams-trains et à assurer leur maintenance pendant au maximum 32 ans.

Cette commande est la plus grande de l’histoire de l’entreprise thurgovienne, annonce cette dernière dans un communiqué diffusé lundi. L’appel d’offres avait été lancé par six compagnies de transports publics, dont celle de Karlsruhe, en Allemagne, et celle de la ville de Salzbourg, en Autriche. C’est la Saarbahn, entreprise ferroviaire desservant le Land de Sarre (ouest de l’Allemagne), qui recevra les quatre premiers véhicules de fabrication suisse, en 2024.