Etats-Unis – Le sulfureux héritier Robert Durst meurt en prison à 78 ans

États-Unis : Le sulfureux héritier Robert Durst meurt en prison à 78 ans

Le multimillionnaire avait été récemment condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa meilleure amie après des années de procédure.

Robert est décédé «de causes naturelles liées à la longue liste de problèmes médicaux», a annoncé lundi l’un de ses avocats.

Le riche et sulfureux héritier américain Robert Durst, récemment condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa meilleure amie après des années de procédures à rebondissements, est mort lundi en détention à l’âge de 78 ans, a annoncé l’un de ses avocats.

Le multimillionnaire est décédé «de causes naturelles liées à la longue liste de problèmes médicaux que nous avons à plusieurs reprises soulevés devant le tribunal ces deux dernières années», a déclaré cet avocat, Chip Lewis.

Robert Durst, qui a toujours démenti en bloc, avait été officiellement inculpé à New York en octobre dernier, peu après sa condamnation à la prison à vie en Californie.

Issu d’une dynastie de l’immobilier new-yorkaise

Mouton noir d’une des plus grandes familles de l’immobilier new-yorkais, Robert Durst avait été arrêté en mars 2015 à la veille de la diffusion du dernier épisode d’un documentaire biographique en six parties de HBO, «The Jinx». La série revenait sur un autre épisode sanglant de la vie de Robert Durst: le meurtre d’un voisin, qu’il avait ensuite démembré et jeté à la mer.