Football américain – Le Super Bowl présente sa mi-temps

Pour la majeure partie des Européens, le football américain se résume à un match par année: le Super Bowl (13 février 2022). Mais plus que le jeu, c’est le show de la mi-temps qui fait parler.

Eminem fait partie de la distribution qui sera sur scène le 13 février à Los Angeles.

Le Super Bowl réuni chaque année de 100 à 130 millions de téléspectateurs américains. Des passionnés qui attendent la mi-temps du match de l’année pour aller au petit coin. À tel point que les autorités doivent inciter les gens à ne pas tous s’y rendre en même temps, afin qu’il n’y ait pas des problèmes d’eau…

Pour les Européens, pas très au fait du déroulement de la saison de football US, les deux équipes qualifiées pour cette finale ne représentent pas le plus gros intérêt de cette soirée. D’ailleurs pour eux, c’est plutôt la mi-temps qui les intéresse, avec son show toujours grandiose.

Tous les plus grands ont participé à cet événement planétaire. Cela va de Michael Jackson aux Rolling Stones en passant par U2, Bruce Springsteen, Madonna, Katy Perry, Lenny Kravitz, Coldplay, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez, ou encore Shakira et The Weeknd, dernier en date.

Une édition 2022 résolument Hip-hop/Rap

Le dimanche le 13 février prochain, la NFL présentera l’édition LVI de son Super Bowl, en direct du SoFi Stadium de Los Angeles. Une bande-annonce du spectacle de la mi-temps vient d’être dévoilée. Un film extrêmement bien soigné.

On peut donc déjà avoir une idée des artistes que Dr. Dre a invité pour l’accompagner sur cette scène éphémère. On y voit, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.