Football : Le super-fiasco de la Juventus sur le front européen

L’élimination du club turinois dès la phase de poules de Ligue des champions est un nouveau coup dur pour Andrea Agnelli, président plongé dans la tourmente sportive, financière et judiciaire.

Alex Sandro et Weston Mckennie n’ont pas ce que l’on appelle des têtes de vainqueurs…

Le fiasco européen de la Juventus, éliminée mardi de la Ligue des champions dès la phase de poules, est un nouveau coup dur pour l’ambitieux Andrea Agnelli, président rêvant de «Super Ligue», mais plongé dans la tourmente sportive, financière et judiciaire.

Agnelli milite toujours, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, pour une nouvelle compétition privée censée supplanter la Ligue des champions de l’UEFA. Mais c’est la deuxième division européenne – la Ligue Europa – qui attend au mieux la Juventus, si elle préserve la troisième place du groupe lors de l’ultime journée. Elle devance actuellement à la différence de buts le Maccabi Haïfa (4e).

Elle confirme le déclin européen du club aux neuf finales (pour deux succès), après les défaites en huitièmes de finale ces trois dernières saisons contre des adversaires à sa portée (Lyon, Porto, Villarreal). Et c’est la première fois depuis 2013-2014 que la Juve sort dès les poules.

«Qui paie les dégâts?»

Au-delà de l’entraîneur, la stratégie du club sur le mercato est également interrogée, alors que les deux recrues stars de l’été – Paul Pogba et Angel Di Maria – n’ont pas ou peu joué en raison de blessures. Si le licenciement d’Allegri coûterait cher, en raison d’un contrat courant jusqu’en 2025, certains médias commencent à faire les comptes des contre-performances actuelles.

L’élimination en Ligue des champions va engendrer un manque à gagner de quelque 20 millions d’euros, selon le site Calcio e Finanza. Et rater l’an prochain la qualification (promise aux quatre premiers de Serie A) priverait la «Vieille dame» d’une manne de l’ordre de 70 millions d’euros (montant encaissé la saison dernière).

«Qui paie les dégâts?», titre en une Tuttosport en fustigeant les «175 millions» annuels que coûtent les joueurs et l’entraîneur.

«Faux échanges» de joueurs

Le club a dû être toujours plus innovant pour limiter ses pertes. Il a ainsi multiplié les «faux échanges» de joueurs, consistant à des ventes croisées avec d’autres clubs, sans échange d’argent mais permettant d’inscrire des plus-values dans les bilans. Cette pratique est depuis un an l’objet d’une enquête de la justice italienne.

Dans ses conclusions communiquées lundi à la quinzaine de personnes impliquées, dont le président Agnelli, le parquet de Turin a chiffré ces plus-values «fictives» à quelque 155 millions d’euros entre 2018 et 2021, selon les médias. Le club, coté en Bourse, aurait en outre caché à ses investisseurs l’existence d’accords privés avec des joueurs, dont Ronaldo, pour régler certains salaires en différé.

La Juventus a réitéré mardi, comme à l’ouverture de l’enquête en 2021, avoir «opéré dans le respect des lois et règlements régissant l’établissement des rapports financiers». La justice doit maintenant dire si elle renvoie en procès le président Agnelli et les autres dirigeants mis en cause.