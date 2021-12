Philippines : Le «super-typhon» Rai touche terre

Le puissant typhon accompagné de vents violents et de pluies torrentielles a contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons.

Le «super-typhon» Rai a touché terre jeudi dans le centre des Philippines, a annoncé l’Agence météorologique du pays. Un «super-typhon» est un cyclone extrêmement violent, équivalent d’un ouragan de catégorie 5 aux États-Unis, comme il s’en produit environ cinq par an dans le monde. Le typhon est accompagné de vents de 165 km/h, qui pourraient atteindre 195 km/h au moment où il touchera terre jeudi après-midi près de l’île touristique de Siargao, selon l’Agence météorologique des Philippines.

45 000 personnes évacuées

«Des vents destructeurs pourraient provoquer des dommages modérés à graves aux structures et à la végétation», a averti l’agence, qui a aussi mis en garde contre des inondations potentiellement meurtrières le long du littoral. Selon l’Agence nationale de prévention des désastres, plus de 45 000 personnes ont quitté leurs logements pour se réfugier dans des abris, dont de nombreux vacanciers qui profitaient des célèbres plages et lieux de plongée sous-marine de la région.