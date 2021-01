Eupen peut surtout dire merci à son attaquant Smail Prevljak. Profitant d’une relance hasardeuse de la défense adverse, l’international bosnien a récupéré le ballon à l’entrée de la surface de réparation. Quelques secondes et deux petits ponts plus tard, Prevljak a trouvé le petit filet de Guillaume Hubert pour l’ouverture du score de la 49e minute, marquant ainsi son quatrième but de la saison.