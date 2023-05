Santé: Le surmenage des médecins met les patients en danger

De plus en plus de médecins-assistants et chefs de clinique se disent épuisés. (image d’illustration)

Le constat est clair. «La loi sur le travail continue d’être régulièrement violée dans les hôpitaux», déplore l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (asmac). Un sondage réalisé auprès de 3200 professionnels par l’Institut DemoSCOPE sur mandat de l’asmac a révélé récemment que 68% des répondants travaillent plus qu’autorisé par la loi. En conséquence, plus de la moitié de ces professionnels de la santé se disent «épuisés» et ont songé à quitter leur travail.