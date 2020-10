Stephanie Winston Wolkoff persiste et signe. Après avoir sorti un livre explosif contenant des enregistrements embarrassants pour Melania Trump et la Maison-Blanche, l’ex-amie de la Première dame a lâché de nouvelles confidences. Invitée du podcast de Michael Cohen , l’ancien avocat de Donald Trump récemment sorti de prison mais assigné à résidence, la New-Yorkaise a publié un nouvel enregistrement d’une de ses conversations avec l’ex-mannequin. Le sujet: Stormy Daniels, l’actrice porno qui affirme avoir eu une liaison avec Trump en 2006.

Le «Guardian» explique que dans cet enregistrement datant de 2018, on peut entendre Melania Trump traiter sa présumée rivale de «prostituée porno». Elle semble contrariée d’apprendre que Stormy Daniels apparaîtra dans le magazine «Vogue». «Annie Leibovitz a fait un shooting avec la pute porno, et elle sera dans un des numéros, septembre ou octobre», annonce la Première dame à sa confidente. «Qu’est-ce que tu veux dire?» lui répond Stephanie Winston Wolkoff. «Stormy», précise alors Melania Trump.

Michael Cohen, qui a avoué avoir acheté le silence de Stormy Daniels pour taire sa liaison avec Donald Trump, a demandé à son interlocutrice comment la Première dame avait réagi en apprenant cette infidélité. «Elle m’a dit que Donald allait devoir se préparer au fait que toute sa vie allait être étalée dans les médias s’il était élu. Et à ce moment j’ai pensé que ça allait aussi être son cas», confie Stephanie Winston Wolkoff.

«Légitime défense»

L’ex-amie de Melania Trump dit avoir enregistré leurs conversations en état de «légitime défense». Alors qu’elle était la conseillère de la Première dame, la New-Yorkaise avait participé à l’organisation de la cérémonie d’investiture de Donald Trump. L’événement, qui avait coûté 107 millions de dollars, avait fait polémique et provoqué l’ouverture d’une enquête. Depuis, Stephanie Winston Wolkoff affirme que Melania Trump a fait d’elle le bouc émissaire de cette affaire, et les deux femmes ne se parlent plus.