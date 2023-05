Suisse: Le surpoids touche dix fois plus les enfants de parents non diplômés

Le nombre d’enfants et d’adolescents en surpoids ou obèses est élevé en Suisse, a révélé mardi Promotion Santé Suisse, dans un communiqué. Au total, 17,5% des élèves examinés par les services de santé scolaire des villes de Bâle, Berne et Zurich sont concernés, ce qui représente une augmentation de 0,1% par rapport à l’enquête précédente. La part des personnes atteinte d’obésité a par contre très légèrement reculé.

L’enquête révèle que l’origine sociale joue un rôle très important. Les enfants de parents sans formation postobligatoire sont dix fois plus souvent confrontés au surpoids que les enfants de parents titulaires d’un diplôme du degré tertiaire.

Pour Thomas Mattig, directeur de Promotion Santé Suisse, ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte les origines sociales dans les mesures de promotion de la santé. L’homme en appelle à accorder une importance particulière aux «groupes à faible niveau d’éducation et socialement défavorisés». Pour ce faire, il invite les écoles, communes et cantons à jouer un rôle central, par la mise en œuvre de programmes de promotion de la santé et de prévention auprès de ces groupes sociaux.