Tour de France : Le surprenant Lampaert premier leader, les Suisses loin du compte

Le Belge de l’écurie Quick-Step s’empare du maillot jaune après avoir remporté le contre-la-montre inaugural à Copenhague. Stefan Bissegger et Stefan Küng absents du top 10.

Küng, lui, s’en est mieux sorti mais a tout de même terminé loin du podium, et même hors top 10 (14e, +23’’). Les deux autres Suisses en lice, le Bernois Marc Hirschi et l’Argovien Silvan Dillier, se classent respectivement 149e (+1’42’’) et 165e (+1’58’’).

Pogacar répond déjà présent

Toutes les équipes ont été confrontées au casse-tête de la météo. Car la pluie a cessé pendant la course, à l'inverse des prévisions qui avaient justifié la présence des favoris dans la première moitié de tableau et instauré, ce faisant, une forme d'équité.

Derrière Lampaert et van Aert, Pogacar a pris la troisième place de l'étape et a fait mieux que tous ses adversaires pour le classement général. Le Danois Jonas Vingegaard, ovationné par la foule venue en masse pour ce départ inédit, a lâché 8 secondes au vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic une seconde de plus. Prudent dans les virages mais très agile, Pogacar a réussi un coup de maître d'autant plus impressionnant que le jeune Slovène (23 ans) est apparu imperméable au stress, malgré l'enjeu et les risques multipliés par la chaussée glissante. À quelques instants du départ, il riait aux éclats sans paraître le moins du monde inquiet!