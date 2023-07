États-Unis: Le surprenant programme de Donald Trump s’il l’emporte en 2024

Immigration

Il n’a jamais été terminé, mais le mur entre les États-Unis et le Mexique était une des mesures emblématiques de son premier mandat: s’il est réélu, Donald Trump veut «sécuriser entièrement» la frontière. Lors de son premier mandat, l’administration Trump avait fait construire environ 700 km du mur, pour une frontière de plus de 3000 kilomètres. Donald Trump a aussi évoqué la possibilité de révoquer le droit du sol pour les enfants d’immigrés sans papiers.

Villes nouvelles

Soucieux que les États-Unis, et «non la Chine», mènent la révolution de la «mobilité aérienne», Donald Trump propose aussi le plus sérieusement du monde que le pays travaille d’arrache-pied à la conception de véhicules volants.

«Guerres culturelles»

Guerre contre les drogues

Donald Trump a aussi défendu le retour des interpellations et fouilles arbitraires («stop-and-frisk»), une pratique policière controversée qui s’est traduite dans le passé par un ciblage disproportionné des Noirs et des Latinos. Et s’est engagé à déployer la Garde nationale pour «rétablir la loi et l’ordre» dans les villes dirigées par des femmes ou hommes politiques de gauche.