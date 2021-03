Hockey sur glace : Le sursaut d’orgueil du LHC n’a pas suffi

Le HC Bienne, vainqueur pour la troisième fois de suite en championnat, s’est imposé 3-2 à Lausanne mardi. Les Vaudois ont mal négocié la deuxième période.

Les joueurs de Craig McTavish ont par contre piqué du nez en deuxième période ( perdue 3-0 ). Michael Hügli (24e, 1-1) en power play, puis Damien Brunner (27e, 1-2) et Samuel Kreis (39e, 1-3) ont permis au HCB de prendre le large. Les buts numéros deux et trois ont d’ailleurs été validés après consultation des imagesvidéo suite à des contacts entre des attaquants biennois et le gardien Luca Boltshauser.

Malgin rallume la flamme

Une contre-attaque - en infériorité numérique - parfaitement exécutée par Charles Hudon et Denis Malgin à la conclusion a permis au LHC de recoller à la marque (53e, 2-3) et de mettre le HCB sous pression en fin de rencontre. Les Lausannois ont joué leur va-tout à six contre cinq, mais la défense seelandaise et le gardien van Pottelberghe ont résisté à chaque assaut.