La «Tribune de Genève» et «24 heures» publient un tableau qui résume les taux de reproduction dans les cantons romands.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas reprendre la main sur les mesures dans tout le pays. Ou, plutôt, il continue de permettre aux cantons qui ont un taux de reproduction du virus en dessous de 1 de décider par eux-mêmes d’alléger les mesures fédérales. Comme l’expliquait «20 minutes» jeudi, ce taux est calculé de manière complexe par des mathématiciens de l’EPFZ et change tous les jours. Le Jura vient de le dépasser, et Genève l’a atteint. Les moins touchés sont Neuchâtel et Vaud, avec 0,92.