France voisine : Le survol à basse altitude du Mont-Blanc est interdit de juin à octobre

L’État français a créé une zone de protection aérienne autour du toit de l’Europe pour préserver ses habitats naturels, annonce lundi la préfecture de Haute-Savoie.

L’État crée une zone réglementée qui, dès le 1er juin et jusqu’au 15 octobre, «prévoit l’interdiction de survol à basse altitude de la zone de protection d’habitats naturels du Mont-Blanc, sauf pour les appareils pilotés à motorisation électrique», précise la préfecture.

Cette décision fait suite à l’appel lancé le 13 avril par les maires de Chamonix et de Saint-Gervais, excédés par les «véritables meetings aériens» qui prenaient place sur les glaciers du massif du Mont-Blanc et conduisaient à des nuisances sonores «assez considérables» dans ces paysages grandioses.

L’espace d’interdiction est calqué sur une zone de protection créée en octobre 2020 et destinée à encadrer, au sol, la fréquentation du sommet des Alpes et à juguler incivilités et initiatives farfelues observées depuis des années.