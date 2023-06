Attaque d’Annecy (F): Le suspect a été inculpé et placé en détention provisoire

Manifs interdites et moment «citoyen»

Le préfet de Haute-Savoie et la procureure d’Annecy avaient appelé à ne pas organiser de rassemblements spontanés et un arrêté interdisant toute manifestation a été pris jeudi, «afin de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public». «Ces appels à manifestation peuvent être considérés comme une provocation et risquent d’entraîner des contre-manifestations génératrices de troubles et de violences», estime le préfet.